Ліга конференцій

Київський клуб стартує в турнірі проти третьої команди АПЛ наразі.

Команда Олександра Шовковського розпочне виступи в основному етапі третього за значимістю єврокубка грою проти представника АПЛ. У четвер, 2 жовтня, Динамо зустрінеться з Крістал Пелас у першому турі основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Номінально домашній матч для українського клубу відбудеться в польському Любліні на стадіоні Арена Люблін. Початок гри запланований на 19:45 за київським часом.

Наразі Динамо посідає другу сходинку в УПЛ, маючи 15 очок після семи турів, і поступається лідеру Шахтарю на два бали.

Крістал Пелас демонструє несподіваний результат, займаючи третє місце в АПЛ із 12 очками за шість турів. У попередньому матчі "орли" сенсаційно перемогли лідера чемпіонату Ліверпуль із рахунком 2:1.

Де дивитись матч Динамо – Крістал Пелес

У прямому ефірі гру Динамо проти Крістал Пелес в Україні ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

