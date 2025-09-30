Ліга конференцій

Динамо розсудить бельгійська бригада, а Шахтар гратиме під контролем хорватських суддів.

Стали відомі арбітри матчів Динамо – Кристал Пелас та Абердін – Шахтар у першому турі загального етапу Ліги конференцій-2025/26.

Зустріч киян розсудить бельгійська бригада на чолі з Лотаром Д’Хондтом. На лініях працюватимуть Ромен Девієрс та Ніко Клас, четвертий рефері – Веслі де Кремер. Відеопомічниками виступлять Ян Ботерберг та Натан Вербоомен.

Гру Гірників обслуговуватиме хорватський арбітр Дує Струкан. На лініях йому допоможуть Ален Якшич та Мар’ян Томас, четвертий рефері – Анте Терзіч. Бригада відеопомічників – Фран Йовіч та Анте Чуляк. Усі судді представляють Хорватію.

Поєдинки першого туру Ліги конференцій відбудуться у четвер, 2 жовтня. Матч Динамо з Крістал Пелас пройде в Любліні о 19:45, а гра Шахтаря в Абердіні почнеться о 22:00.