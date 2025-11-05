Туран: Ми хочемо показати реакцію після поразки

Тренер налаштовує Шахтар на відповідь у матчі Ліги конференцій проти Брейдабліка.
Арда Туран, getty images
05 листопада 2025, 22:50
Головний тренер Шахтаря Арда Туран провів пресконференцію напередодні матчу 3-го туру Ліги конференцій УЄФА проти ісландського Брейдабліка.
Туран зазначив, що команда прагне реабілітуватися після поразки від Легії у попередньому матчі турніру:
"Завтра вийдемо на поле, щоб продемонструвати свій найкращий рівень. Намагатимемося діяти впевнено та здобути перемогу, адже Ліга конференцій також одна із наших головних цілей", – сказав тренер.
Щодо амбіцій команди в турнірі, Туран зазначив:
"Наша мрія – потрапити до першої вісімки. Якщо доведеться грати додатковий раунд, ми будемо готові, але головна мета – завершити турнір серед кращих".
Порівнюючи Брейдаблік з іншими суперниками, наставник відзначив:
"Кожна команда має свій стиль. Між Брейдабліком і фінським Ільвесом є певна схожість, але вони сильні у власних аспектах гри".
Туран також поділився досвідом гри проти ісландських команд:
"Брейдаблік і збірна Ісландії не однакові, але є спільні риси. Ми готуємося до контролю м’яча та пасової гри суперника".
На запитання про мотивацію команди після перемоги над Динамо, тренер відповів:
"Завтра буде складно мати ту саму мотивацію, але гравці повинні проявити повагу до футболу. Важливо не тільки вигравати чи програвати, а й показувати правильну гру та концентрацію".
Нагадаємо, матч Шахтар — Брейдаблік, відбудеться завтра, 6 листопада, о 19:45 за Києвом.