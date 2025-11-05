Туран: Ми хочемо показати реакцію після поразки

Ліга конференцій

Тренер налаштовує Шахтар на відповідь у матчі Ліги конференцій проти Брейдабліка.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран провів пресконференцію напередодні матчу 3-го туру Ліги конференцій УЄФА проти ісландського Брейдабліка.

Туран зазначив, що команда прагне реабілітуватися після поразки від Легії у попередньому матчі турніру:



"Завтра вийдемо на поле, щоб продемонструвати свій найкращий рівень. Намагатимемося діяти впевнено та здобути перемогу, адже Ліга конференцій також одна із наших головних цілей", – сказав тренер.

Щодо амбіцій команди в турнірі, Туран зазначив:



"Наша мрія – потрапити до першої вісімки. Якщо доведеться грати додатковий раунд, ми будемо готові, але головна мета – завершити турнір серед кращих".

Порівнюючи Брейдаблік з іншими суперниками, наставник відзначив:



"Кожна команда має свій стиль. Між Брейдабліком і фінським Ільвесом є певна схожість, але вони сильні у власних аспектах гри".

Туран також поділився досвідом гри проти ісландських команд:



"Брейдаблік і збірна Ісландії не однакові, але є спільні риси. Ми готуємося до контролю м’яча та пасової гри суперника".

На запитання про мотивацію команди після перемоги над Динамо, тренер відповів:



"Завтра буде складно мати ту саму мотивацію, але гравці повинні проявити повагу до футболу. Важливо не тільки вигравати чи програвати, а й показувати правильну гру та концентрацію".