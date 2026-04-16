Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА, який пройде 16 квітня та розпочнеться о 19:45.

Донецький Шахтар зробив дуже вагомий зачин тиждень тому, коли розпочав відповідальний період сезону з перемоги над нідерландським АЗ у Кракові з рахунком 3:0. Це дозволяє Арда Турану в шаленому графіку вільно працювати над підготовкою команди до матчу-відповіді й навіть отримати можливість для ротації — нечувана розкіш, як для пізніх етапів єврокубків.

АЗ — ШАХТАР (ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:3)

ЧЕТВЕР, 16 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ СТАДІОН АФАС, АЛКМАР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СВЕН ЯБЛОНСЬКІ (БРЕМЕН, НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ситуація склалась у підсумку таким чином, що тепер саме колективу Ліроя Ехтелда треба щось вигадувати на власному полі, тоді як "гірники" мають право просто продовжувати гнути свою лінію. Але хіба що при цьому попрацювавши над проблемами в захисті, які призводили до небезпечних моментів у першому матчі.

Можливо, АЗ усе ж таки відмовиться від схеми з трьома центральними захисниками, яку використовував у першому протистоянні в Кракові та перейде на варіант із чотирма оборонцями, що випробував минулими вихідними в рамках домашнього матчу Ередивізі проти Геренвена, свого сусіда по турнірній таблиці із сьомої сходинки. До речі, перемоги з рахунком 3:0, який цілком влаштує нідерландців, якщо вони наважаться потягнути цю дуель до овертаймів.

Хоча насправді АЗ тепер перебуває в такому самому становищі, як і Шахтар перед першою грою. Попереду в наших суперників вирішальний матч усього сезону — фінал Кубка Нідерландів проти Неймегена на Де Кейпі, у якому шанси команд приблизно рівні. "Червоно-зелено-чорні", якщо хтось не стежить за тамтешнім чемпіонатом, нині боряться за місце в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний рік проти Феєнорда, і тут ще й можуть підсилити власні позиції гарантованою участю принаймні в Лізі Європи, бо знизу ще й підтискають Твенте та Аякс.

Тож перед паном Ехтелдом постає одвічна дилема — що обирати. Із одного боку перемога над Шахтарем із потрібним рахунком дасть право на участь у півфіналі, але ж там суперник буде вже геть іншого рівня, не кажучи вже про вирішальну гру. Із іншого боку — можна виграти Кубок, і тоді решта матчів чемпіонату в цьому сезоні, як і боротьба в зоні претендентів на кваліфікацію до Ліги конференцій для АЗ утратить будь-який сенс, якщо тільки "червоно-білі" не планують за чотири тури до кінця скинути умовний Твенте з четвертої сходинки з відставанням у п’ять залікових балів станом на зараз.

І тут така справа, що від початку матчу Ліги конференцій до старту фіналу Кубка Нідерландів буде менше трьох діб, тобто про якісне відновлення не йдеться. Нехай і Нідерланди відносно невелика за площею, у порівнянні з Україною — так точно, країна, і діставатись до Роттердаму буде не надто довго. Точно коротше, аніж Шахтарю з Черкас до місця подій цього вечора, транзитом через Львів та польський кордон із усіма тонкощами переїздів на автобусі.

Але при цьому команда Турана лише вдень у понеділок грала проти черкаського ЛНЗ матч, який вважався для неї потенційно чемпіонським. І не змогла в ньому перемогти (2:2), тож визначення фаворита в боротьбі за "золото" ще попереду. А вже в наступний понеділок Шахтар зіграє ще один поєдинок шаленого рівня відповідальності — проти житомирського Полісся. І тут бодай обійшлись без розмов про те, що хтось кудись там щось переносив задля спрощення власного розкладу, дирекція УПЛ розібралась у ситуації самотужки, а посеред тижня потім "гірники" не гратимуть, бо в Кубку України участі вже не беруть.

Із поганих для Шахтаря новин — травми футболістів, яких хотілося б тренерському штабу уникнути, але коли вони сиплються на голову, то діватись нікуди. Ізакі, якого чомусь тримали до посиніння на полі в першій грі з підозрою на струс мозку, а також Егіналду, який дуже погано впав на руку наприкінці матчу проти ЛНЗ. Але обидва гравці при цьому відпрацювали на відкритому тренуванні напередодні гри, тож, можливо, і не все настільки кепсько. А ще там був помічений Марлон Гомес, чиє повернення після травми може відверто врятувати донеччан від проблем наприкінці сезону.

Є й інший аспект, який стосується суперників. Перемогу над Геренвеном АЗ здобув за рахунок надзвичайно швидкого дублю від Свена Мейнанса з голами на сьомій та восьмій хвилинах тієї гри відповідно. Те, що нідерландці точно спробують повторити й проти Шахтаря, бо інакше 3:0 практично неможливо буде відіграти.

І якщо донеччани дадуть собі раду в першому таймі, із чим у них геть не все в порядку подекуди, пригадуємо матч-відповідь проти польського Леха (1:2), то в подальшому буде легше. Навряд чи в такому неоднозначному сезоні "червоно-білі" захочуть залишитись узагалі без трофеїв, до одного з яких значно ближче, аніж до примарного єврокубкового успіху.

За версією букмекерів, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 3.60, тоді як потенційний успіх АЗ оцінюється показником 2.09. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.59.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ШАХТАР : Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Педріньйо да Сілва — Проспер, Еліас, Невертон.

Під питанням: Егіналду, Ізакі, Криськів, Марлон Гомес.

АЗ : Зут — Дейкстра, Гус, Пенетра, де Віт — Классі, Сміт, Мейнанс — Пататі, Перротт, Садік.

Не зіграють: Горнкамп (травма), Копмейнерс (травма), Касіус (травма).

