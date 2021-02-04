Футболист переехал Саудовскую Аравию.
Аль-Шабаб
04 февраля 2021, 22:21
Бывший нападающий Манчестер Юнайтед, контракт которого принадлежал китайскому Шанхай Шеньхуа, Одион Игало перебрался в Саудовскую Аравию.
Новым клубом форварда стал местный Аль-Шабаб. Контракт подписан до лета 2023 года.
Последний год форвард провел в аренде в Манчестер Юнайтед. За "красных дьяволов" он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми голами.
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