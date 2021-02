Бывший нападающий Манчестер Юнайтед, контракт которого принадлежал китайскому Шанхай Шеньхуа, Одион Игало перебрался в Саудовскую Аравию.

Новым клубом форварда стал местный Аль-Шабаб. Контракт подписан до лета 2023 года.

✔️ Al Shabab has been signed with the Nigerian 🇳🇬🦅 Odion Ighalo @ighalojude (Ex. Man United striker) for a two and a half years.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/1S5VvhnXgg