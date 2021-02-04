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Футболист переехал Саудовскую Аравию.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед, контракт которого принадлежал китайскому Шанхай Шеньхуа, Одион Игало перебрался в Саудовскую Аравию.

Новым клубом форварда стал местный Аль-Шабаб. Контракт подписан до лета 2023 года.

✔️ Al Shabab has been signed with the Nigerian 🇳🇬🦅 Odion Ighalo @ighalojude (Ex. Man United striker) for a two and a half years.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/1S5VvhnXgg — Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) February 4, 2021

Последний год форвард провел в аренде в Манчестер Юнайтед. За "красных дьяволов" он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми голами.

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