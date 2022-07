Колишній воротар лондонського Арсеналу та Наполі Давід Оспіна, у якого цього літа завершився контракт із неаполітанцями, визначився зі своїм новим клубом і вирішив перебратися до Саудівської Аравії.

33-річний колумбієць на правах вільного агента офіційно став гравцем Аль-Насра, який минулого сезону посів третє місце у внутрішній першості.

Контракт Давіда Оспіни з клубом із Саудівської Аравії розрахований до літа 2024 року.

