Колумбійський голкіпер буде працювати під керівництвом Руді Гарсії.
Давід Оспіна, twitter.com/AlNassrFC_EN
12 липня 2022, 08:21
Колишній воротар лондонського Арсеналу та Наполі Давід Оспіна, у якого цього літа завершився контракт із неаполітанцями, визначився зі своїм новим клубом і вирішив перебратися до Саудівської Аравії.
33-річний колумбієць на правах вільного агента офіційно став гравцем Аль-Насра, який минулого сезону посів третє місце у внутрішній першості.
Контракт Давіда Оспіни з клубом із Саудівської Аравії розрахований до літа 2024 року.
Зазначимо, що за Аль-Наср також виступають бразильський півзахисник Таліска, аргентинський вінгер Гонсало Мартінес і камерунський форвард Вінсент Абубакар.