В рамках поєдинку 11 туру чемпіонату Румунії Оцелул — Динамо Б, що відбувся вчора, господарі здобули мінімальну перемогу.

Головний тренер Оцелула Дорінел Мунтяну пішов давати післяматчеве флеш-інтерв'ю, під час якого пролунала тривога. Це були звукові сигнали з телефонів усіх, хто знаходився поруч.

Як повідомляє журналіст Емануель Рошу, в тексті повідомлення було написано: "З неба можу впасти уламки. Знайдіть безпечне місце".

Нагадаємо, раніше румунські ультрас висловили територіальні претензії до України та Молдови, вивісивши скандальні банери під час матчу з Косово.