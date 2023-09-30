Румунський футбол також відчув війну.
Тренер Оцелула, фото скріншот
30 вересня 2023, 12:59
В рамках поєдинку 11 туру чемпіонату Румунії Оцелул — Динамо Б, що відбувся вчора, господарі здобули мінімальну перемогу.
Головний тренер Оцелула Дорінел Мунтяну пішов давати післяматчеве флеш-інтерв'ю, під час якого пролунала тривога. Це були звукові сигнали з телефонів усіх, хто знаходився поруч.
Як повідомляє журналіст Емануель Рошу, в тексті повідомлення було написано: "З неба можу впасти уламки. Знайдіть безпечне місце".
Нагадаємо, раніше румунські ультрас висловили територіальні претензії до України та Молдови, вивісивши скандальні банери під час матчу з Косово.