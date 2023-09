В рамках поєдинку 11 туру чемпіонату Румунії Оцелул — Динамо Б, що відбувся вчора, господарі здобули мінімальну перемогу.

Головний тренер Оцелула Дорінел Мунтяну пішов давати післяматчеве флеш-інтерв'ю, під час якого пролунала тривога. Це були звукові сигнали з телефонів усіх, хто знаходився поруч.

Як повідомляє журналіст Емануель Рошу, в тексті повідомлення було написано: "З неба можу впасти уламки. Знайдіть безпечне місце".

Surreal moment after Oțelul — Dinamo. Russian bombardment alert on all the phones during Dorinel Munteanu's post-match speech.

"Pieces of material might fall from the sky. Find a safe space", it read. Context in the following tweet. pic.twitter.com/zsQQ1a9NVs