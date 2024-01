Центрального нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда визнано найкращим гравцем 2023 року за версією Globe Soccer Awards.

Серед претендентів на цю нагороду також були Джуд Беллінгем, Карім Бензема, Кевін Де Брюйне, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Віктор Осімген, Кріштіану Роналду, Мохамед Салах, Бернарду Сілва та Вінісіус Жуніор.

🏆 Congratulations to ERLING HAALAND on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST MEN’S PLAYER 👏@ErlingHaaland pic.twitter.com/nn7TM6CjLn