Аргентинський форвард провів результативний місяць за Океаном.
Ліонель Мессі, Getty Images
06 червня 2025, 09:00
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем американської ліги МЛС за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.
У боротьбі за нагороду 37-річний аргентинець випередив форварда Філадельфії Тая Барібо, півзахисника Нешвілла Хані Мухтара, хавбека Сан-Дієго Андерса Дреєра та гравця Цинциннаті Евандера.
Минулого місяця Мессі провів сім поєдинків, у яких забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.
Після 16 турів Інтер набрав 29 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.
Свій наступний матч Інтер проведе у рамках Клубного чемпіонату світу проти Аль-Ахлі. Гра відбудеться 15 червня.