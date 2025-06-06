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Аргентинський форвард провів результативний місяць за Океаном.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем американської ліги МЛС за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 37-річний аргентинець випередив форварда Філадельфії Тая Барібо, півзахисника Нешвілла Хані Мухтара, хавбека Сан-Дієго Андерса Дреєра та гравця Цинциннаті Евандера.

Минулого місяця Мессі провів сім поєдинків, у яких забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.

7 goals, 4 assists in 7 matches. 😤



Messi is your Player of the Month for May. pic.twitter.com/hkPlmLkijH — Major League Soccer (@MLS) June 5, 2025

Після 16 турів Інтер набрав 29 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.

Свій наступний матч Інтер проведе у рамках Клубного чемпіонату світу проти Аль-Ахлі. Гра відбудеться 15 червня.