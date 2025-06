Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем американської ліги МЛС за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 37-річний аргентинець випередив форварда Філадельфії Тая Барібо, півзахисника Нешвілла Хані Мухтара, хавбека Сан-Дієго Андерса Дреєра та гравця Цинциннаті Евандера.

Минулого місяця Мессі провів сім поєдинків, у яких забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.

7 goals, 4 assists in 7 matches. 😤



Messi is your Player of the Month for May. pic.twitter.com/hkPlmLkijH