Серед номінантів — Барселона, Ліверпуль, Челсі, ПСЖ та Ботафого.

Організатори престижної нагороди Ballon d'Or оприлюднили список клубів, що претендують на титул найкращого чоловічого клубу 2025 року.

До п’ятірки номінантів увійшли такі гранди європейського та південноамериканського футболу: Барселона, Ботафого, Челсі, Ліверпуль та Парі Сен-Жермен.

Ім'я переможця буде оголошено на церемонії вручення Золотого м'яча, яка відбудеться 22-го вересня, цього року.

Раніше повідомлялося, що Ямал, Гюйсен та Дуе — серед номінантів на премію Kopa Trophy.