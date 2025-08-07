Серед номінантів — Барселона, Ліверпуль, Челсі, ПСЖ та Ботафого.
Гакпо, getty images
07 серпня 2025, 16:31
Організатори престижної нагороди Ballon d'Or оприлюднили список клубів, що претендують на титул найкращого чоловічого клубу 2025 року.
До п’ятірки номінантів увійшли такі гранди європейського та південноамериканського футболу: Барселона, Ботафого, Челсі, Ліверпуль та Парі Сен-Жермен.
Ім'я переможця буде оголошено на церемонії вручення Золотого м'яча, яка відбудеться 22-го вересня, цього року.
Раніше повідомлялося, що Ямал, Гюйсен та Дуе — серед номінантів на премію Kopa Trophy.