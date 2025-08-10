Інше

Несподіваний результат товариського матчу.

Саудівський Ан-Наср у товариському матчі несподівано поступився іспанській Альмерії з рахунком 2:3.

Іспанці відкрили рахунок на шостій хвилині, коли Лео Баптістао асистував Серхіо Аррібасу.

Потім Ан-Наср перехопив ініціативу до своїх рук: спочатку на 17 хвилині Кріштіану Роналду скористався передачею Садіо Мане та зрівняв рахунок, а на 39 хвилині португалець реалізував пенальті, оформивши дубль.

Однак ще до перерви Альмерія зрівняла рахунок зусиллями Адріана Ембарби, який у середині другого тайму оформив дубль після передачі Аррібаса.

Нагадаємо, у вівторок, 19 серпня, Ан-Наср офіційно розпочне новий сезон матчем за Суперкубок Саудівської Аравії проти Аль-Іттіхаду.

Альмерія — Ан-Наср 3:2

Голи: Аррібас, 6, Ембарба, 43, 61 — Роналду, 17, 39 (пен).