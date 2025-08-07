Інше

Вперше за понад 20 років жоден із легендарного дуету "Мессі-Роналду" не потрапив до переліку вже другий рік поспіль.

Видання France Football оприлюднило список з 30 претендентів на Золотий м’яч-2025, і серед них знову немає Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Обидва зіркові футболісти пропустили номінацію вже другий рік поспіль.

З 2003 до 2023 року включно принаймні один із них незмінно потрапляв до шорт-листа найпрестижнішої індивідуальної нагороди в футболі.

Мессі володіє рекордною кількістю трофеїв — вісім Золотих м’ячів, тоді як Роналду отримував нагороду п'ять разів.

Ще одним несподіваним винятком став Родрі, півзахисник Манчестер Сіті, який став переможцем Золотого м’яча у 2024 році. У 2025-му він також залишився поза переліком номінантів.

Церемонія вручення нагороди відбудеться 22 вересня.