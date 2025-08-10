Інше

40-річний форвард Ан-Насра зосереджений лише на своїй кар’єрі.

Кріштіану Роналду, який раніше п’ять разів ставав володарем Золотого м’яча, несподівано заявив, що ця нагорода для нього більше не має значення. "Це для мене вигадка", – коротко відповів нападник Ан-Наср у коментарі SportTV, коли журналісти запитали про його ставлення до трофею.

Це висловлювання прозвучало після того, як у списку номінантів на Золотий м’яч-2025, оприлюдненому France Football, знову не виявилося ані Роналду, ані Ліонеля Мессі. Обидва легендарні гравці пропустили номінацію вдруге поспіль, чим завершили двадцятирічну епоху своєї присутності у шорт-листі.

Востаннє Роналду піднімав престижний трофей у 2017 році, виступаючи за Реал Мадрид. Тоді він зрівнявся з Мессі за кількістю нагород (по п’ять), але аргентинець згодом відірвався, здобувши ще три. Попри це, 40-річний португалець, який нещодавно продовжив контракт із клубом із Саудівської Аравії, вирішив залишити суперечки про Золотий м’яч позаду та зосередитися на грі, а не на індивідуальних титулах.