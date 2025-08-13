Інше

Наставник "шпор" поділився своїми думками перед грою з ПСЖ.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк прокоментував майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти ПСЖ.

"Для клубу, для команди, для мене, для всіх, хто пов'язаний із Тоттенхгемом, це величезна гра. Великий виклик та ще більші можливості. Так влаштований мій мозок: я бачу можливості, а не тиск чи ще щось. Тож для мене це величезна нагода, і ми обов'язково нею скористаємося і зробимо все можливе.

Я твердо вірю в принципи та структуру команди як у нападі, так і в обороні. Тому, на мій погляд, чітка структура має бути на першому та другому етапах, коли ми нарощуємо темп і хочемо контролювати гру, а також на третьому етапі, коли хочемо забивати. Крім того, існує зворотна ситуація у високому та середньому пресингу, а також у захисті штрафної, тому ми працюємо над цим і, сподіваюся, все буде ідеально. Ми граємо із якісною командою, яка непогано виступила минулого року, але ми до цього готові.

Крістіан Ромеро стане для нас дуже важливим гравцем. Він грав у великих фіналах і перемагав у них. Він точно знає, як ми це робимо і це нам дуже допоможе. Я думаю, дуже важливо, щоб мої гравці, звичайно, були схожі на гравців ПСЖ, але, знаєте, мої гравці, наші гравці, вони тільки-но виграли великий трофей шість чи сім тижнів тому, так що для них це був фантастичний досвід, і вони хочуть виграти ще. Це було неймовірне почуття, і все, що я чув про це, все, що я бачив, – це фантастичний досвід. Тож гравці будуть готові, але, звичайно, Ромеро гратиме вирішальну роль.

Особливий план для зупинки Хвічі Кварацхелії? Я міг би сказати кілька речей, але, мабуть, не буду. Він особливий гравець з унікальним талантом. Його манера гри з м'ячем та його навички індивідуальної гри виняткові. Я стежив за ним досить довго і в Неаполі, і в збірній, а тепер і в ПСЖ. Але при всій повазі він лише людина, дуже хороший гравець, але у нас є хороші захисники та хороша стратегія. Я впевнений, що ми зможемо змусити його досить тихо поводитися. Цілком змусити його мовчати неможливо.

Звичайно, у нас була більш-менш звичайна передсезонна підготовка, і, думаю, будь-який тренер віддав би перевагу саме їй. Довга передсезонна підготовка перед важливою грою першого дня сезону. У цьому сенсі це може бути перевагою. З іншого боку, я завжди досить прагматичний, тому що у всьому є свої плюси та мінуси – у них був довгий сезон, вони останнім часом зіграли багато матчів. Це буде напружена гра, і завтра у обох команд будуть свої плюси та мінуси.

Біссума запізнювався кілька разів на тренування. Потрібно виявляти повагу до гравців, але при цьому слідувати вимогам і нести за це відповідальність. І цього разу покарання було отримано.

У мене хороша команда та хороший склад. У це трансферне вікно ми безперечно знаходимося на ринку і зробимо все можливе, щоб зібрати максимально сильний склад до 1 вересня, так що є кілька моментів, які, скажімо так, висять ще у повітрі.

Зараз найкращий час для зустрічі з ПСЖ, тому нам потрібно бути готовими. Я на 100% впевнений, що буде дуже напружена гра, але загалом, звичайно, за весь сезон їхні найкращі гравці виступили краще. Але до однієї гри ми будемо готові", — наводить слова Франка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Тоттенгем відбудеться сьогодні, 13 серпня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.