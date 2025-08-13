Інше

Наставник парижан поділився своїми думками перед грою з Тоттенгемом.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема.

"Цей матч дуже відрізняється від звичайного. Ми готувалися до нього з ентузіазмом, але я не знаю, на якому рівні ми зможемо виступити. Буде складно, але ми зробимо все можливе, щоб завоювати цей трофей.

Те, що ми зробили минулого сезону, було досягненням для всіх. Ми хочемо продовжувати творити історію, це наша мета. Минулого року, я думаю, ніхто не вірив, що ми спроможні виграти Лігу чемпіонів, але ми це зробили. І на майбутнє ми маємо ще більше планів.

Думаю, у нас є настрій стати ще кращими, посилити команду. Звичайно, це буде дуже складно з огляду на минулий сезон, але такий наш менталітет. Це буде для нас серйозним випробуванням", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Тоттенгем відбудеться сьогодні, 13 серпня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.