Нуну Мендеш поділився своїми очікуваннями перед грою з Тоттенгемом.

Захисник ПСЖ Нуну Мендеш прокоментував майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема.

"Ми знаємо, що минулий сезон був дуже довгим. Ми намагаємося щосили бути у найкращій фізичній формі до матчу. Ми знаємо, що буде важко протистояти сильній команді. Ми зосередимося на собі та постараємося грати у свою гру — це наша мета.

Ми повертаємося з відпустки, але намагаємось максимально зосередитись на цьому матчі. Ми знаємо, що ще не на піку фізичної форми, але дуже хочемо виграти цей матч.

Лукас Шевальє та Ілля Забарний? Вони молодці. Вони щасливі, посміхаються і почали тренуватися раніше за нас. Упевнений, вони дуже допоможуть нам упродовж сезону", — наводить слова Мендеша прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Тоттенгем відбудеться сьогодні, 13 серпня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.