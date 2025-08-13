Інше

Капітан парижан поділився своїми думками перед грою з Тоттенгемом.

Захисник і капітан ПСЖ Маркіньйос прокоментував майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема.

"Починати новий сезон після неймовірних перемог у минулому сезоні — це справді приємно та мотивує. Коли ми перемогли, це був неймовірний момент у моєму житті. Але вже наступного дня я думав про те, що буде далі, і про нову перемогу. Нам знайомі обидва почуття: перемога та поразка у фіналі. І ми знаємо, яке з них хочемо випробувати увечері.

Приємно розпочинати сезон так, як переможець останнього розіграшу Ліги чемпіонів. Ми готуємося до фіналу, і це дійсно хвилююче, я вперше зіткнуся з цим як гравець ПСЖ. Ми суперники, і ми завжди хочемо перемагати, працюючи ще старанніше. Це те, чим ми займаємось як команда, як клуб. Перемога це здорово, але ми завжди хочемо більшого. Наша мета на сезон — продовжувати боротися за кожен трофей і завойовувати титули, що вдається небагатьом командам.

Всі знають, що капітан відіграє важливу роль у появі нового гравця, як це було зі мною, коли я прийшов до клубу. Ми готові допомогти їм та створити для них найкращі умови. Новачки повинні почуватися як вдома. У нас дуже вимогливий тренер, тому коли ти до цього не звик, це непросто. І саме тоді ми відіграємо важливу роль, розмовляючи з ними та пояснюючи їм усе. Наша мета — якнайшвидше адаптуватися до філософії команди та клубу.

Я дуже пишаюся і дуже щасливий бути тут, мати змогу виграти ще один трофей. Буде дуже складно, ми відновили тренування лише тиждень тому, тоді як Тоттенгем готовий набагато краще. Але навіть якщо ми ще не на 100%, я знаю, що ми викладемося на повну, щоб досягти бажаного результату. Я все ще голодний: я хочу досягти успіху, допомогти молодим гравцям, мотивувати їх і переконатися, що вони рухаються вперед. У нас також є тренер, який продовжуватиме мотивувати та підштовхувати нас. Так ми підготуємося до матчу у найкращій позиції", — наводить слова Маркіньйоса прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Тоттенгем відбудеться сьогодні, 13 серпня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.