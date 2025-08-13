Інше

28-річний француз розповів про свою кар'єру у Парижі.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле прокоментував майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема, а також згадав і розповів про чарівний сезон для парижан.

"Нашим минулий сезон ми зробили самі. Кожен гравець підвищив свої якості як у Лізі чемпіонів, так і у чемпіонаті Франції. Ми почали грати набагато краще. Особисто я після одного-двох забитих голів став помітно впевненішим. Коли ти забиваєш кожні два-три дні, у тебе з'являється набагато більше впевненості. Партнери мені дуже допомагали, а я чудово відкривався перед воротами.

Пам'ятаю, як над готелем в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів кружляли гелікоптери. Усі були дуже зосереджені. Перед тим матчем ми були справді впевнені у собі, у нас був план на гру, і всі відчували, що це наш рік. Перед початком гри ми були дуже зосереджені та щасливі бути частиною фіналу, грати перед нашими вболівальниками, які приїхали на матч. Це було просто неймовірно.

Ми від початку взяли Інтер за горло. Не хотіли нічого дозволяти супернику, і врешті-решт дуже швидко забили завдяки чудовій комбінації. Вітінья виконав чудовий пас на Дезіре. Всі подумали, що він битиме, але він побачив, що Ашраф знаходиться в кращій позиції, і зробив передачу, після якої ми повели 1:0. Обертів ми не зменшили до самого кінця матчу.

ПСЖ — Тоттенгем. Напередодні

Луїс Енріке — тренер, який любить футбол і любить свою роботу. Моя позиція трохи змінилася, але це позиція, на якій я часто грав на початку своєї кар'єри і коли я був молодшим. Я без проблем освоююсь на різних позиціях. Я став грати трохи вільніше, можу частіше зміщуватися до центру, що мені дуже подобається, і при цьому просто намагаюся надати команді максимальну допомогу.

Як тренер говорив нам з моменту свого приходу до клубу: неважливо, ведемо ми 1:0, 2:0 або 3:0, треба продовжувати грати у свій футбол, атакувати та захищатися всією командою, і у мюнхенському фіналі ми це продемонстрували. Ми робили це від початку до самого кінця. Це було неймовірно.

Трофей Ліги чемпіонів – це важкий, але чудовий кубок. Це найкрасивіший трофей, що я бачив. Я мріяв виграти Лігу чемпіонів з ПСЖ, і мрія збулася. Факт, що для клубу це була перша перемога, робить її ще особливішою. Ці миті пролетіли дуже швидко, але було неможливо пережити ці моменти. І це був кінець сезону, в якому ми віддали абсолютно все і здобули найзначніший трофей.

У майбутньому сезоні завдання у нас ті самі, що й минулого. Ми знаємо, що суперники налаштовуватимуться на нас по-особливому, але ставимо колишні цілі. Ми хочемо виграти всі турніри, в яких братимемо участь", — наводить слова Дембеле прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Тоттенгем відбудеться сьогодні, 13 серпня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.