Інше

Турнір можуть проводити раз на два роки та розширити до 48 команд.

ФІФА вивчає можливість змін у форматі Клубного чемпіонату світу, починаючи з 2029 року. Серед варіантів – проведення змагань раз на два роки та збільшення кількості учасників із 32 до 48 команд.

За даними The Guardian, ініціатива йде від Реала Мадрид, а також отримала підтримку Барселони, Манчестер Юнайтед, Ліверпуля та Наполі. Клуби бачать у цьому фінансову вигоду, адже переможець першого розіграшу – Челсі – заробив 85 мільйонів фунтів призових.

Чинний формат турніру затверджений до 2030 року, але після цього дати проведення можуть бути переглянуті. Проти змін виступають УЄФА та Асоціація європейських ліг, які вже звернулися до Єврокомісії, звинувачуючи ФІФА у зловживанні владою.

Окремо обговорюється питання квот: нинішнє обмеження у два клуби від однієї країни можуть скасувати. Серед потенційних господарів турніру у 2029 році розглядаються Катар, Іспанія та Марокко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Молот Тора, перфоманс Трампа та напівпорожні трибуни: хіт-парад подій клубного ЧС-2025