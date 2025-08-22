Інше

Кіпрський клуб може підписати легендарного уругвайського нападника, який виступає за Боку Хуніорс.

Кіпрський Пафос розпочав переговори щодо можливого трансферу досвідченого уругвайського форварда Едінсона Кавані, який наразі захищає кольори аргентинської Боки Хуніорс. Клуб сподівається, що перспективи історичного виходу в Лігу чемпіонів стануть вирішальним аргументом на користь переходу "Ель Матадора", повідомляє 24Sports.

38-річний нападник приєднався до Боки два роки тому й за цей час провів 73 матчі у всіх турнірах, відзначившись 26 голами та трьома результативними передачами. До цього Кавані виступав за Парі Сен-Жермен із 2013 по 2020 рік, де забив 200 м’ячів, зробив 32 асисти та зіграв у 300 поєдинках, ставши однією з легенд парижан.

Нагадаємо, що на початку серпня склад Пафоса поповнив ще один досвідчений футболіст — 38-річний Давід Луїс, який наразі відновлюється після травми й перебуває у лазареті з червня.