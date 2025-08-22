Кіпрський клуб може підписати легендарного уругвайського нападника, який виступає за Боку Хуніорс.
Едінсон Кавані, Getty Images
22 серпня 2025, 08:21
Кіпрський Пафос розпочав переговори щодо можливого трансферу досвідченого уругвайського форварда Едінсона Кавані, який наразі захищає кольори аргентинської Боки Хуніорс. Клуб сподівається, що перспективи історичного виходу в Лігу чемпіонів стануть вирішальним аргументом на користь переходу "Ель Матадора", повідомляє 24Sports.
38-річний нападник приєднався до Боки два роки тому й за цей час провів 73 матчі у всіх турнірах, відзначившись 26 голами та трьома результативними передачами. До цього Кавані виступав за Парі Сен-Жермен із 2013 по 2020 рік, де забив 200 м’ячів, зробив 32 асисти та зіграв у 300 поєдинках, ставши однією з легенд парижан.
Нагадаємо, що на початку серпня склад Пафоса поповнив ще один досвідчений футболіст — 38-річний Давід Луїс, який наразі відновлюється після травми й перебуває у лазареті з червня.