Ліга Європи

Думка українського півзахисника напередодні матчів з ізраїльтянами.

Хавбек Динамо Олександр Піхальонок висловився напередодні матчу плей-оф відбору ЛЄ з Маккабі Тель-Авів.

"Треба виправляти ситуацію, треба проходити. Але Маккабі — дуже хороша команда. Коли вони грали проти Пафоса, якщо чесно, на мене вони виглядали сильніше.

Подивимось, як воно буде, і будемо ретельно готуватися до Маккабі. Тим паче, що не буде туру між іграми єврокубків. І будемо готуватись", — сказав Піхальонок.

Нагадаємо, матч Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ пройде у сербському містечку Бачка-Топола на стадіоні TSC Arena, у четвер, 21 серпня, о 21:00.