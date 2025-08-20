Інше

Традиційна розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! // 11.08-17.08.2025

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 СИН ЛЕГЕНДИ ДИНАМО ОЛЕКСІЙ ГУСЄВ ПЕРЕЙШОВ У КУДРІВКУ

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ГОТУЄТЬСЯ ПРОДАТИ ЧОТИРЬОХ ГРАВЦІВ ДО КІНЦЯ ЛІТА: ГОЙЛУНН МОЖЕ ОПИНИТИСЯ В МІЛАНІ, САНЧО — ПОВЕРНУТИСЯ В БОРУССІЮ, А ГАРНАЧО ТА АНТОНІ ЗАЦІКАВИЛИ ЧЕЛСІ ТА БЕТІС ВІДПОВІДНО

📰 ВІД РОБОТИ В KFC ДО ОДНОКЛУБНИКА МИКОЛЕНКА: ВІН ПРОСТО ХОТІВ ДОПОМОГТИ МАМІ СПЛАТИТИ РАХУНКИ

Так.

📰 ФУЛГЕМ ПІДНЯВ ПРОПОЗИЦІЮ ЗА БРАЗИЛЬСЬКОГО ВІНГЕРА ШАХТАРЯ КЕВІНА ДО 37 МЛН ЄВРО ПЛЮС БОНУСИ

Волосся як колись у Мудрика чи зробити як Майкл Джексон, але навпаки?

📰 ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ СТАВ АМБАСАДОРОМ ФЕДЕРАЦІЇ БОКСУ УКРАЇНИ

"Лайно" у контексті Федерації БОКСУ України? Чоловіче, а ви маєте великі 🥚🥚

📰 ДИНАМО КИЇВ УДРУГЕ ПОСТУПИЛОСЬ ПАФОСУ Й ПРОДОВЖИТЬ ВИСТУПИ В КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІГИ ЄВРОПИ

АЛЕ З ВИЛЬОТОМ ДИНИМО Є Й ХОРОША НОВИНА!

І ви про неї дуже скоро дізнаєтеся))

📰 ДЖАНЛУЇДЖІ ДОННАРУММА ЗВЕРНУВСЯ ДО ФАНАТІВ ПСЖ ІЗ ПРОЩАЛЬНИМ ЛИСТОМ

📰 ШАХТАР У СЕРІЇ ПЕНАЛЬТІ ПОСТУПИВСЯ ПАНАТІНАЇКОСУ Й ГРАТИМЕ В КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ