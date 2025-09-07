Завершилася 1291 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Словацький прем'єр Фіцо стверджує, що путін висловив готовність зустрітися із Зеленським "де завгодно", а не лише в москві.

🔸 У Міноборони визнали, що вищезгаданий законопроєкт потребує доопрацювання. І підкреслили: "Дисципліна у війську має грунтуватися не на покаранні, а на справедливості". 🔸 Державний мовник Китаю змусив Reuters видалити відео розмови путіна та Сі Цзіньпіна про безсмертя й пересадку органів. 🔸 Будапешт не підтримає вступ України до ЄС — вчергове заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

🔸 СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про затримання депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у держзраді. Джерело hromadske повідомило, що йдеться про Федора Христенка. 🔸 На Донеччині окупанти готуються до так званого "вирішального прориву". Зокрема, у районі Покровська вони намагаються просочитися невеликими групами якомога глибше в місто, не вступаючи у бойовий контакт. 🔸 Законопроєкти про посилення покарання для військових розробили на прохання Міноборони та Генштабу — заявили голови комітетів Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та нацбезпеки. Зазначається, що законопроєкт №13452 підтримав голова Міноборони, а начальник Генштабу висловив думку, що його ухвалення "сприятиме підтриманню військової дисципліни" й підвищенню бойової готовності військових частин.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 129 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1946 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дій окупантів. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, а також здійснив 201 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного, Кам'янки та в напрямку Нововасилівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп'янська та в напрямку Новоплатонівки. Українські захисники зупинили п'ять ворожих атак, дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 10 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у п'яти локаціях.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано вісім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки. Сили оборони зупинили дев'ять ворожих атак, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Досі тривають два боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 окупантів, із них 80 — безповоротно. Також українські воїни знищили чотири бойові броньовані машин, 10 одиниць автомобільної техніки, 14 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки; також пошкоджено одну гармату та чотири укриття для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 153 окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.