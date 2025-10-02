Інше

Контракт має бути підписаний найближчими 24-48 годинами.

Італійський фахівець Фабіо Каннаваро незабаром стане новим головним тренером збірної Узбекистану. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони досягли усної згоди щодо контракту для 52-річного італійця.

Очікується, що контракт буде підписано найближчими 24-48 годинами.

Останнім місцем роботи Каннаваро було загребське Динамо, де він протримався 3,5 місяці. Також він тренував два італійські клуби — Удінезе та Беневенто.

Свій найближчий матч Узбекистан проведе проти Уругваю – гра запланована на 13 жовтня.