Італійський фахівець може повернутися до роботи в Азії після завершення кар’єри в Європі.

Федерація футболу Китаю планує запропонувати Фабіо Каннаваро новий контракт на посаду головного тренера національної збірної. Переговори між сторонами очікуються 29 вересня у Мілані, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Раніше Каннаваро відхилив попередню пропозицію китайської федерації, очікуючи запрошення від європейських клубів.

Італієць уже працював у Китаї: з 2014 по 2015 рік та з 2017 по 2021 рік він очолював клуб Гуанчжоу, а навесні 2019 року тимчасово виконував обов’язки тренера національної команди. Під його керівництвом збірна програла два товариські матчі — Узбекистану (0:1) та Таїланду (0:1).

Останнім місцем роботи Каннаваро був Динамо Загреб, звідки його було звільнено після 3,5 місяців у квітні цього року.