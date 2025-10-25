Інше

Португальський форвард оформив дев’ятий гол у сезоні Саудівської Аравії.

Легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду продовжує встановлювати рекорди. У матчі 6-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Хазема він забив на 88-й хвилині, встановивши остаточний рахунок 2:0. Цей м’яч став 950-м у кар’єрі португальця в офіційних матчах.

Матч розпочався з голу Жоау Фелікса, який відкрив рахунок для Аль-Насра у середині тайму. Роналду не зупинився на досягнутому і під кінець зустрічі забив ще один гол після прострілу Уеслі, коли м’яч із відскоком від газону пролетів повз воротаря – 2:0 на користь Аль-Насра.

Для Роналду це вже дев’ятий гол у сезоні чемпіонату Саудівської Аравії, а загалом у його кар’єрі він забив 450 голів за Реал, 145 за Манчестер Юнайтед, 106 за Аль-Наср, 101 за Ювентус, 5 за Спортінг та 143 за збірну Португалії.

Після шести турів Аль-Наср очолює турнірну таблицю з 18 очками. Аль-Хазем йде 14-м, маючи 5 балів.