Інше

35-річний нападник проведе свої фінальні поєдинки проти Мальти та Андорри.

Головний тренер збірної Фінляндії Якоб Фріс оголосив склад команди на поєдинки проти Мальти та Андорри. Свій останній виклик до національної збірної отримав 35-річний нападник Теему Пуккі, повідомляє Palloliitto.fi.

Пуккі – найкращий бомбардир в історії фінської збірної (42 голи у 131 матчі) та другий за кількістю виступів. Він захищає кольори національної команди з 2009 року.

"Грати за збірну Фінляндії завжди було для мене найбільшою честю. Я пишаюся тим, що представляв країну понад 15 років. Було багато чудових моментів, але настав час передати естафету молодшим", – сказав форвард.

На клубному рівні найбільше Пуккі відіграв за Норвіч Сіті — 210 матчів. Також нападник грав за такі клуби, як Шальке 04, Селтік, Брондбю тощо. Прямо зараз він виступає за фінський ГІК.

Фінляндія проведе відбірковий матч чемпіонату світу проти Мальти 14 листопада, а 17 листопада зіграє товариську зустріч з Андоррою.