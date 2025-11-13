Інше

Українці стартували з впевненої перемоги над Албанією.

Півзахисник Кривбасу та збірної України U-19 Олександр Каменський прокоментував перемогу своєї національної команди у стартовому матчі відбору Євро-2026 проти Албанії (3:0).

"Це були неймовірні емоції. Я дуже радий, що зміг відзначитися у такому важливому матчі та допомогти команді здобути перемогу. Чекав цього моменту, вірив у свої сили і знав, що він обов’язково настане. Цей гол я присвячую всім, хто в мене вірив, підтримував та був поруч на цьому шляху.

Завжди приємно відчувати довіру тренера та розуміти, що він у тебе вірить. Коли почув своє прізвище у стартовому складі, відчув справжню гордість — це був мій дебют в офіційному матчі за збірну U-19. Щасливий, що виправдав довіру та допоміг команді перемогти. Виходячи на поле, я завжди вірю, що кожен матч може стати особливим і залишитися в пам’яті надовго

Хто був першим, хто тебе привітав після фінального свистка? Першими, звісно, була моя родина. Вони завжди стежать за кожним матчем і підтримують мене в усьому. Також отримав багато теплих слів від партнерів по Кривбасу. Це було дуже приємно, що вони стежили за грою.

Які настанови дав Патрік ван Леувен? Тренер налаштував мене психологічно, побажав удачі та хорошого виступу. Я перед кожним матчем завжди телефоную мамі. Вона мене підтримує, надихає, і після нашої розмови відчуваю спокій та впевненість. Її слова заряджають мене на гру.

Усі хлопці дуже раді перемозі, настрій чудовий. Але ми не розслабляємось, попереду ще два матчі, і ми налаштовані перемагати далі. Кожна гра за збірну додає впевненості та досвіду. Цей досвід я переношу у виступи за Кривбас, і це допомагає мені ставати кращим гравцем", — наводить слова Каменського прес-служба криворізького клубу.

Свій наступний матч Україна проведе проти Чорногорії – гра відбудеться 15 листопада о 13:00.