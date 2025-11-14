Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 13 листопада 2025 року.

Збірна Англії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі обіграла Сербію (2:0).

Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок на 28 хвилині, коли результативним ударом відзначився Букайо Сака. Потім на 90 хвилині перевагу "левів" подвоїв Еберечі Езе.

Для англійців це була сьома перемога у семи матчах, тоді як серби втратили шанси на прохід у плей-оф відбору ЧС-2026.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Англія — Сербія у рамках відбору ЧС-2026:

Англія – Сербія 2:0

Голи: Сака, 28, Езе, 90.

Англія: Пікфорд — О'Райлі, Конса, Стоунз, Джеймс — Райс (Гендерсон, 65), Андерсон (Вортон, 85) — Рашфорд (Езе, 65), Роджерс (Беллінгем, 65), Сака — Кейн (Фоден, 65).

Сербія: Райкович — Терзич (Радонич, 77), Павлович, Міленкович, Мімович — Костич, Лукич (Груїч, 77), Гудель (Самарджич, 69), Ілич (Станкович, 39), Живкович (Йович, 77) — Влахович.

Попередження: Костич.