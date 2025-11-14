Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 13 листопада 2025 року.
Англія – Сербія, Getty Images
14 листопада 2025, 07:20
Збірна Англії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі обіграла Сербію (2:0).
Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок на 28 хвилині, коли результативним ударом відзначився Букайо Сака. Потім на 90 хвилині перевагу "левів" подвоїв Еберечі Езе.
Для англійців це була сьома перемога у семи матчах, тоді як серби втратили шанси на прохід у плей-оф відбору ЧС-2026.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Англія — Сербія у рамках відбору ЧС-2026:
Англія – Сербія 2:0
Голи: Сака, 28, Езе, 90.
Англія: Пікфорд — О'Райлі, Конса, Стоунз, Джеймс — Райс (Гендерсон, 65), Андерсон (Вортон, 85) — Рашфорд (Езе, 65), Роджерс (Беллінгем, 65), Сака — Кейн (Фоден, 65).
Сербія: Райкович — Терзич (Радонич, 77), Павлович, Міленкович, Мімович — Костич, Лукич (Груїч, 77), Гудель (Самарджич, 69), Ілич (Станкович, 39), Живкович (Йович, 77) — Влахович.
Попередження: Костич.