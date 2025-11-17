Інше

Гравець молодіжної команди Холон Єрміягу отримав максимальне покарання за напад після матчу.

В Ізраїлі ухвалили безпрецедентне рішення — 17-річного футболіста дискваліфікували на 99 років після того, як він жорстоко побив гравця суперника біля роздягалень по завершенні матчу.

За інформацією порталу One, інцидент стався після гри молодіжних команд у третій ізраїльській лізі. Футболіст Холон Єрміягу разом із товаришем по команді напав на опонента, завдаючи йому численних ударів ногами та кулаками.

Тренер команди Янів Авдар зазначив, що бійка сталася приблизно за 15 хвилин після фінального свистка, а обидва нападники вже відчислені з клубу. Представник керівництва Іцик Коркус під час слухань стверджував, що конфлікт нібито спричинила провокація і погрози з боку потерпілого футболіста.

Футбольна асоціація Ізраїлю призначила максимальне покарання: дискваліфікація до 13 листопада 2124 року за участь у бійці та неналежну поведінку. Крім того, клуб Холон Єрміягу оштрафували на 2500 шекелів (близько 663 євро) та попередили про можливе зняття трьох очок у разі повторного інциденту протягом року.