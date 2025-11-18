Інше

Захисник Ліверпуля перевершив досягнення Франка де Бура.

Вірджил ван Дейк став новим рекордсменом збірної Нідерландів за кількістю поєдинків у ролі капітана національної команди. Це сталося у матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року, в якому Нідерланди впевнено обіграли Литву з рахунком 4:0.

Для ван Дейка цей поєдинок став 72-м у статусі капітана помаранчевих, що на один більше, ніж показник попереднього рекордсмена Франка де Бура (71).



Топ-10 гравців збірної Нідерландів за кількістю матчів із капітанською пов’язкою:

72 – Вірджил ван Дейк

71 – Франк де Бур

45 – Руд Крол

41 – Руд Гулліт

37 – Гаррі Деніс

36 – Едвін ван дер Сар

34 – Йохан Кройф

33 – Рональд Куман

33 – Джованні ван Бронкхорст

29 – Пюк ван Гел

Нагадаємо, Нідерланди здобули перемогу над Литвою (4:0) та вийшли на чемпіонат світу-2026.