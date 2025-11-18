Захисник Ліверпуля перевершив досягнення Франка де Бура.
Вірджил ван Дейк, getty images
18 листопада 2025, 10:26
Вірджил ван Дейк став новим рекордсменом збірної Нідерландів за кількістю поєдинків у ролі капітана національної команди. Це сталося у матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року, в якому Нідерланди впевнено обіграли Литву з рахунком 4:0.
Для ван Дейка цей поєдинок став 72-м у статусі капітана помаранчевих, що на один більше, ніж показник попереднього рекордсмена Франка де Бура (71).
Топ-10 гравців збірної Нідерландів за кількістю матчів із капітанською пов’язкою:
72 – Вірджил ван Дейк
71 – Франк де Бур
45 – Руд Крол
41 – Руд Гулліт
37 – Гаррі Деніс
36 – Едвін ван дер Сар
34 – Йохан Кройф
33 – Рональд Куман
33 – Джованні ван Бронкхорст
29 – Пюк ван Гел
Нагадаємо, Нідерланди здобули перемогу над Литвою (4:0) та вийшли на чемпіонат світу-2026.