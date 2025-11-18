Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 17 листопада 2025 року.

Збірна Нідерландів у заключному матчі відбору ЧС-2026 у рідних стінах розгромила Литву (4:0).

Команда Рональда Кумана відкрила рахунок на 16 хвилині завдяки голу Тіджані Рейндерса, після чого на 58 хвилині Коді Гакпо реалізував пенальті.

Ще за дві хвилини Хаві Смонс забив третій м'яч у ворота суперника, а розгромний рахунок забезпечив Доніелл Мален на 62 хвилині.

Завдяки цій перемозі Нідерланди забезпечили собі місце на ЧС-2026, а Польща пройшла у плей-оф, випередивши Фінляндію, Мальту та Литву.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нідерланди — Литва у рамках відбору ЧС-2026:

Нідерланди – Литва 4:0

Голи: Рейндерс 16, Гакпо, 58 (пен), Сімонс, 60, Мален, 62.

Нідерланди: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк, Де Лігт, Ю. Тімбер (Гертрейда, 64) — Де Йонг (К. Тімбер, 63), Сімонс (Валенте, 78), Рейндерс — Гакпо (Ланг, 79), Мален, Депай (Емега, 63).

Литва: Гертмонас — Ласіцкас (Упстас, 85), Тутишкінас, Уткус, Шірвіс (Бенета, 46), Армалес — Сіргедас (Голубіцкас, 46), Гінейтіс, Воробйовас — Черних (Паулаускас, 59), Калінаускас (Бурба, 81).

Попередження: Шірвіс, Паулаускас.