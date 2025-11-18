Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 17 листопада 2025 року.
Нідерланди – Литва, Getty Images
18 листопада 2025, 08:00
Збірна Нідерландів у заключному матчі відбору ЧС-2026 у рідних стінах розгромила Литву (4:0).
Команда Рональда Кумана відкрила рахунок на 16 хвилині завдяки голу Тіджані Рейндерса, після чого на 58 хвилині Коді Гакпо реалізував пенальті.
Ще за дві хвилини Хаві Смонс забив третій м'яч у ворота суперника, а розгромний рахунок забезпечив Доніелл Мален на 62 хвилині.
Завдяки цій перемозі Нідерланди забезпечили собі місце на ЧС-2026, а Польща пройшла у плей-оф, випередивши Фінляндію, Мальту та Литву.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нідерланди — Литва у рамках відбору ЧС-2026:
Нідерланди – Литва 4:0
Голи: Рейндерс 16, Гакпо, 58 (пен), Сімонс, 60, Мален, 62.
Нідерланди: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк, Де Лігт, Ю. Тімбер (Гертрейда, 64) — Де Йонг (К. Тімбер, 63), Сімонс (Валенте, 78), Рейндерс — Гакпо (Ланг, 79), Мален, Депай (Емега, 63).
Литва: Гертмонас — Ласіцкас (Упстас, 85), Тутишкінас, Уткус, Шірвіс (Бенета, 46), Армалес — Сіргедас (Голубіцкас, 46), Гінейтіс, Воробйовас — Черних (Паулаускас, 59), Калінаускас (Бурба, 81).
Попередження: Шірвіс, Паулаускас.