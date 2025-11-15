Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник "помаранчевих" поділився своїми думками після гри з поляками.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував нічийний результат у матчі відбірного циклу ЧС-2026 проти Польщі (1:1).

"Я більше розчарований, ніж задоволений, але з іншого боку ми зробили ще один крок до кваліфікації на чемпіонат світу.

Грати проти команд, які дуже глибоко обороняються – непросто. Нам потрібно було бути терплячими, потрібно було намагатися атакувати різними способами, але ми не створили достатньо хороших моментів.

Польща продемонструвала свою якість і свій стиль гри: швидкі переходи від оборони до атаки. Саме так ми й пропустили гол. Вони рухалися дуже швидко, але все одно проти двох польських гравців було п’ятеро наших захисників.

Ми не повинні пропускати в такій ситуації, але це сталося. Знову ж таки, саме так Польща любить грати, і це робить її небезпечною", — наводить слова Кумана прес-служба УЄФА.

