Інше

Португальська зірка прибуде до Вашингтона у день переговорів президента США з принцом Саудівської Аравії.

Форвард збірної Португалії та Ан-Насра Кріштіану Роналду 18 листопада відвідає Білий дім, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

У цей же день глава Білого дому проведе офіційну зустріч із наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, який перебуватиме у США з робочим візитом. Очікується, що Роналду долучиться до делегації завдяки своїм тісним зв’язкам із саудівським футболом.

Нагадаємо, 16 листопада португалець пропустив матч кваліфікації ЧС-2026 проти Вірменії (9:1) через дискваліфікацію.