Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Важка поразка португальців.

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш прокоментував вилучення Кріштіану Роналду у матчі відбору чемпіонату світу-2026 з Ірландією (0:2). Його слова наводить Record.

"Вилучення – просто ще одна футбольна подія. Момент, коли Кріштіану відреагував так, що йому довелося дорого заплатити. Він не хотів цього робити. Але зрештою це сталося.

Він знає, що зробив помилку. Завтра він нам не допоможе, але це не скасовує того факту, що ще до вилучення ми програвали. Звичайно, червона картка ускладнила ситуацію, тому що ми залишилися вдесятьох і у нас не було гравця, який міг би забити будь-якої миті", — сказав Фернандеш.

Наступний матч збірна Португалії проведе проти Вірменії 16-го листопада. Початок поєдинку о 16:00 за київським часом.