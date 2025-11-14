Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фінал плейоф CAF визначить десятого представника Африки на мундіалі.

ДР Конго та Нігерія стали фіналістами плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 і тепер розіграють останню путівку від Африки. Обидві команди здобули перемоги у своїх півфінальних матчах, що відбулися 13 листопада.

ДР Конго у напруженій зустрічі мінімально обіграв Камерун завдяки голу Мбембо на 90+1 хвилині. Нігерія ж у додатковий час не залишила шансів Габону — після гола Адамса на старті другого тайму суперник зрівняв рахунок, однак у екстратаймах нігерійці забили тричі зусиллями Еджуке та дубля Осімгена.

Переможець фіналу плейоф між ДР Конго та Нігерією, який відбудеться 16 листопада, приєднається до дев’яти команд, що вже гарантували собі місце на ЧС-2026: Алжиру, Кабо-Верде, Єгипту, Гани, Кот-д'Івуара, Марокко, Сенегалу, Південної Африки та Тунісу.

Загалом участь у світовій першості вже забезпечили 29 із 48 учасників.