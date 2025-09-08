Англія

Лондонський клуб прагне зберегти головного тренера.

Крістал Пелес готовий зробити все можливе, аби домовитися про новий контракт із головним тренером Олівером Гласнером. Про це повідомив журналіст Піт О'Рурк.

За його інформацією, у клубі останнім часом спостерігається напружена атмосфера, однак керівництво Пелес вважає австрійського фахівця ключовою фігурою для майбутніх успіхів команди.

Гласнер очолив Крістал Пелес у лютому 2024 року та зумів за короткий термін довести "орлів" до історичного тріумфу в Кубку Англії, а також перемоги у Суперкубку Англії.

Поточний контракт Олівера Гласнера з КП спливає влітку 2026 року. Останні внутрішні труднощі були викликані трансферної сагою навколо капітана команди Марка Геї, який розчарувався рішенням австрійця не відпустити його до Ліверпуля у дедлайн.