Лондонський клуб прагне зберегти головного тренера.
Олівер Гласнер, Getty Images
08 вересня 2025, 20:55
Крістал Пелес готовий зробити все можливе, аби домовитися про новий контракт із головним тренером Олівером Гласнером. Про це повідомив журналіст Піт О'Рурк.
За його інформацією, у клубі останнім часом спостерігається напружена атмосфера, однак керівництво Пелес вважає австрійського фахівця ключовою фігурою для майбутніх успіхів команди.
Гласнер очолив Крістал Пелес у лютому 2024 року та зумів за короткий термін довести "орлів" до історичного тріумфу в Кубку Англії, а також перемоги у Суперкубку Англії.
Поточний контракт Олівера Гласнера з КП спливає влітку 2026 року. Останні внутрішні труднощі були викликані трансферної сагою навколо капітана команди Марка Геї, який розчарувався рішенням австрійця не відпустити його до Ліверпуля у дедлайн.