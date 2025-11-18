Іспанія

Вундеркінд блаугранас обіцяє нову еру для клубу, оскільки Барселона нарешті готова провести перший матч на оновленому домашньому стадіоні після 900 днів перерви.

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямаль підігрів очікування вболівальників емоційним посланням перед довгоочікуваним поверненням команди на Камп Ноу.

У суботу каталонці приймуть Атлетік Більбао — це буде перший матч на легендарній арені з травня 2023 року. 18-річний футболіст, який став неофіційним обличчям цієї історичної події, змінив фото профілю в Instagram і опублікував потужну заяву:

"Монжуїк був початком. Камп Ноу — це місце, де буде написана історія".

Раніше цього тижня він також поділився фотографією оновленого стадіону з підписом:

"Особливі ночі наближаються".

Ямаль, який пропустив матчі збірної через лікування пахової грижі, очікується у складі на вихідні.

Цікаво, що хоча Ламін вже дебютував на старому Камп Ноу у 2023 році проти Бетіса тоді йому було лише 15 років, повертається він туди вже в статусі світової суперзірки та лідера команди.

Барселона провела понад 900 днів на Олімпійському стадіоні, поки тривала масштабна реконструкція. Клуб нарешті отримав дозвіл від місцевої влади на проведення матчів. Місткість арени поки що буде обмежена 45 401, оскільки будівельні роботи тривають.

Це повернення є знаковим не лише для фанатів, а й для цілого покоління гравців. У нинішньому складі Барси є низка футболістів, які ще жодного разу не грали за першу команду на Камп Ноу, серед них: Дані Ольмо, Фермін Лопес, Марк Касадо, Пау Кубарсі Марк Берналь.

Поєдинок проти Атлетіка відкриває серію важливих домашніх матчів. Окрім ігор Ла Ліги проти Алавеса та Атлетіко, клуб сподівається отримати дозвіл УЄФА на проведення матчу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта 9 грудня також на рідній арені.

Повернення додому має стати потужним психологічним поштовхом для команди Гансі Фліка, яка продовжує боротьбу за титули.