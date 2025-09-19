Англія

Португальський хавбек може повернутися до Європи після виступів у Саудівській Аравії.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні півзахисника Аль-Хіляля та збірної Португалії Рубена Невеша.

За інформацією Caught Offside, головний тренер червоних дияволів Рубен Аморім вважає співвітчизника цінним підсиленням для середньої лінії.

Саудівський клуб готовий розглянути продаж футболіста вже цієї зими, орієнтовна вартість трансферу може скласти близько 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні 28-річний Невеш провів вісім матчів у складі Аль-Хіляля, де забив два голи та зробив дві результативні передачі. Його контракт з клубом чинний до літа 2026 року, а ринкова ціна за даними Transfermarkt оцінюється у 25 мільйонів євро.

За збірну Португалії півзахисник зіграв 60 поєдинків.