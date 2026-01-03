Інше

Гравець перебуває в оренді у Франції.

Аравійський фланговий захисник Сауд Абдулхамід долучився до італійської Роми з Аль-Хіляля влітку 2024 року за 2,5 млн євро.

Однак заграти належним чином 26-річний виконавець у підсумку так і не зміг за жодного з тренерів "вовків", і зрештою Джан П’єро Гасперіні відправив його в оренду до французького Ланса на поточний сезон.

Проте цю угоду на 500 тис. євро може бути припинено вже цієї зими, адже той-таки Аль-Хіляль за умов утрати португальця Жуана Канселу прагне посилити вакантну позицію вже добре знайомими гравцем.

На рахунку Абдулхаміда один гол та два асисти в 12 матчах (387 хвилин).