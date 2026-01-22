Інше

Селесао прагне зберегти італійського фахівця на ще один цикл.

Бразильська федерація футболу (CBF) вирішила не зволікати з питанням головного тренера і зробила офіційну пропозицію Карло Анчелотті продовжити співпрацю.

Як повідомляє Фабріціо Романо з посиланням на Globo, керівництво Селесао запропонувало італійцю нову угоду терміном до червня 2030 року. Джерела стверджують, що домовленість вже на столі і сторони дуже близькі до остаточного потискання рук.

Новий контракт розрахований на повний чотирирічний цикл, головною метою якого стане виступ на наступному Мундіалі. Члени правління бразильської федерації дуже задоволені впливом Анчелотті на гру та атмосферу в команді. Вони бачать у ньому ідеального керманича для повернення Бразилії на вершину.

Офіційне оформлення паперів очікується найближчим часом. Угода фактично узгоджена, і залишаються лише формальності перед оголошенням про те, що Дон Карло вестиме п'ятиразових чемпіонів світу до 2030 року.

Карло Анчелотті офіційно очолив збірну Бразилії у червні 2025 року. Його першим матчем на чолі Селесао стала гра кваліфікації до ЧС проти Еквадору (0:0).