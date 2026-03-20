Водночас відмовилася карати країну за клуби із Західного берега.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) застосувала жорсткі санкції до Ізраїльської футбольної асоціації (IFA). Організацію оштрафовано на 150 000 швейцарських франків (близько 141 700 фунтів стерлінгів) та винесено офіційне попередження щодо її подальшої поведінки.

Відповідне рішення Дисциплінарний комітет ухвалив після розгляду скарги, яку Палестинська футбольна асоціація (PFA) подала ще у травні 2024 року під час 74-го конгресу ФІФА. Головний футбольний орган світу визнав, що ізраїльська сторона порушила одразу два пункти дисциплінарного кодексу:

Статтю 13: Образлива поведінка та порушення принципів чесної гри. Статтю 15: Дискримінація та застосування расистських образ. Окрім фінансового стягнення, ФІФА висунула до Ізраїлю низку вимог, спрямованих на боротьбу з расизмом:

1. На трьох найближчих домашніх матчах поруч із логотипом IFA має бути розміщений помітний банер із гаслом: "Футбол об’єднує світ – ні дискримінації". Його розмір та розташування необхідно узгоджувати з ФІФА щонайменше за 15 днів до кожної гри.

2. Третину суми штрафу Ізраїль зобов'язаний витратити на розробку та впровадження комплексного плану боротьби з дискримінацією, щоб унеможливити подібні інциденти у майбутньому.

Варто зазначити, що Ізраїльська футбольна асоціація залишає за собою право оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

У своїй заяві PFA також вимагала покарати Ізраїль за те, що до його національної ліги включені команди, які базуються на території Палестини (Західний берег). Проте ФІФА відхилила цей пункт звинувачень. Організація пояснила свою бездіяльність тим, що згідно з міжнародним публічним правом остаточний правовий статус Західного берега залишається вкрай складним та невирішеним питанням.

На тлі цих дисциплінарних розбірок Футбольна асоціація Палестини повідомила про скасування найближчих товариських матчів своєї національної збірної проти Мавританії та Беніну. Ігри, які планували провести в Марокко наприкінці цього місяця, не відбудуться через загострення конфлікту на Близькому Сході.