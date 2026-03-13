Інше

Гравці матимуть ліміт часу на заміни та введення м'яча, а повноваження VAR суттєво розширяться.

Міжнародна федерація футболу схвалила низку революційних змін до футбольних правил, які будуть офіційно запроваджені на Чемпіонаті світу 2026 року. Головна мета цих реформ — кардинально пришвидшити темп гри та повністю викорінити тактику навмисного затягування часу.

Щоб змусити команди грати динамічніше, футбольні чиновники вводять жорсткі часові обмеження та нові штрафні санкції безпосередньо під час матчу. Ось чотири ключові зміни, які чекають на вболівальників та гравців:

1) Жорсткий ліміт на заміни (Правило 10 секунд): Футболіст, якого замінюють, відтепер матиме рівно 10 секунд, щоб покинути межі поля. Якщо він перевищить цей ліміт, гравець, який виходить йому на заміну, буде змушений чекати 1 хвилину за межами поля. Це означає, що команда-порушник цілу хвилину гратиме в меншості.

2) Правило 5 секунд для аутів та ударів від воріт: Введення м'яча в гру стане блискавичним. На виконання вкидання з-за бокової лінії або удару від воріт гравцям відводитиметься таймер на 5 секунд. Якщо м'яч не повернеться в гру вчасно, право на володіння автоматично перейде до команди суперника.

3) Штрафний час за медичну допомогу: Гравці, які отримують медичну допомогу безпосередньо на газоні, повинні будуть обов'язково покинути поле. Після поновлення гри вони зможуть повернутися на поле лише через 1 хвилину очікування.

4) Розширення повноважень VAR: Система відеодопомоги арбітрам отримає більше впливу на хід матчу. Тепер судді VAR матимуть право перевіряти епізоди з показом других жовтих карток (які призводять до вилучення), а також рішення щодо призначення кутових ударів, якщо головний арбітр припустився очевидної помилки.

Ці радикальні кроки обіцяють змінити тактичний підхід багатьох команд та зроблять майбутній Мундіаль 2026 року в Північній Америці одним із найінтенсивніших в історії турніру.

