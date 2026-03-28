Драматична поразка збірної Ірландії від Чехії у півфіналі плей-оф відбору на Чемпіонат світу стала не просто втратою путівки на турнір, а й, найімовірніше, сумним завершенням міжнародної кар'єри для легендарного Шеймуса Коулмана.

Головний тренер ірландців Геймір Галлгрімссон присвятив особливу увагу 37-річному захиснику Евертона, який відіграв виснажливі 96 хвилин на полі у Празі. Історія стосунків тренера та капітана у цьому відбірковому циклі була непростою.

Галлгрімссон не включив Коулмана до складу на перші два матчі кваліфікації. Проте ветеран, незважаючи на брак ігрової практики в клубі, довів свою необхідність:він повернувся і став ключовою фігурою в надважливих перемогах над Португалією та Угорщиною.

Тренер публічно визнав, що захисник довів його неправоту. Після болючої поразки від чехів наставник не стримував емоцій, говорячи про свого капітана:

"Мені особливо сумно за нього, але й за всіх, бо ми були так близько. Зіграти на чемпіонаті світу та провести фінал плей-оф на нашому стадіоні Авіва було б чимось особливим. Очевидно, що він віддав цій команді все у своєму житті, тому я відчуваю величезну повагу до нього, як і до всіх інших" — заявив гравець.

Сам футболіст, попри усвідомлення того, що це був його останній шанс вивести Ірландію на Мундіаль (вперше з 2002 року), відмовився робити гучні заяви про своє майбутнє гарячими слідами.

"Чесно кажучи, я не думаю про це. Говорити про себе зараз, коли нація, вболівальники та гравці пішли з турніру так, як ми... Це було б егоїстично, і це не те, чим я зараз справді переймаюся", — скромно зазначив захисник.

Матч у Празі складався для ірландців ідеально: вони вели 2:0 завдяки пенальті Троя Паррота та автоголу Матея Ковара. Але господарі здійснили камбек (2:2), а в серії пенальті Чехія вирвала перемогу з рахунком 4:3 після промахів Фінна Азаза та Алана Брауна.

Попри розбиті надії ветеранів та вболівальників, 58-річний Галлгрімссон, який подовжив контракт до 2028 року, дивиться в майбутнє з оптимізмом. Він наголосив, що команда суттєво додала у ключових компонентах: Збільшилися подолана дистанція, кількість спринтів та показники очікуваних голів (xG).

За останній рік Ірландія чотири рази вигравала матчі, в яких поступалася в рахунку — такого прояву волі не траплялося зі збірною останні 16 років. Наступний поєдинок ірландці проведуть уже цього вівторка — на них чекає домашній товариський матч проти Північної Македонії в Дубліні.