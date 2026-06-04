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Матч мав відбутися вчора, але його було перенесено через погодні умови.

У середу, 4 червня, відбудеться товариський матч у рамках міжнародного турніру у Хорватії, у якому візьме участь збірна України U-18.

Першим суперником команди Дмитра Михайленка буде Фінляндія, матч із якою пройде на стадіоні Дунжковець, а стартовий свисток прозвучить о 14:00.

Додамо, матч повинен був пройти вчора, 3 червня, але був перенесений через погані погодні умови.

Онлайн-трансляція матчу Фінляндія U-18 — Україна U-18:

Склад юнацької збірної України U-18

Воротарі: Ростислав Баглай (Шахтар), Марк Голенков (Маккабі Хайфа), Єгор Клименко (Рух).

Захисники: Микита Мельник (Наполі), Захар Онищук (Болонья), Єгор Костюк, Нікіта Калюжний (обидва — Шахтар), Єгор Шерстюк (Металіст), Дмитро Максименко (Ребел), Арсен Залипка (Рух).

Півзахисники: Олександр Балакай, Артем Зубрій (обидва — Шахтар), Ілля Кут’я (Гайдук), Віталій Глют (Чикаго Фаєр), Дмитро Сухонос (Колос), Микола Петровський (Штутгарт), Ілля Грищенко (Металіст), Мухаммад Джурабаєв (Рух), Василь Густей (Пушкаш Академія), Іван Багрій (Металіст 1925).

Нападники: Дмитро Зудін (Гайдук), Ілля Меньшиков (Аустрія), Матвій Боднар (Кривбас), Олександр Дєдов (Карпати).

Після фінів, українці зіграють проти Норвегії (6 червня) та Туреччини (9 червня).