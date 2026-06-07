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Італійський вінгер відверто розповів про відхід з Турина, проблеми в Ліверпулі та провал Італії.

Літо для Федеріко К'єзи розпочалося традиційно — на відпочинку у Форте-дей-Мармі разом із родиною. Проте настрій гравця затьмарений підсумками його другого сезону у складі Ліверпуля. Завершивши кампанію з показником у 726 зіграних хвилин та 3 голи, 28-річний вінгер не приховує свого розчарування та серйозно розмірковує над зміною клубної прописки.

Про нестачу ігрового часу в Ліверпулі:

"Я чудово розпочав, з хвилинами та голами, і був щасливий. Але з початку 2026 року я грав дуже мало. У січні Арне Слот і клуб сказали, що я не можу піти через кадрову кризу. Я поставився до цього з розумінням. Минулого року ми виграли АПЛ, але зараз я хочу грати. Я поїду в турне до США, потім поговорю з новим головним тренером Андоні Іраолою, і ми подивимось. Якщо я не знайду стабільності в Прем'єр-лізі, мені доведеться шукати її деінде", — заявив К'єза.

Вінгер вперше відверто розповів про причини свого трансферу до Англії, спростувавши чутки про завищені фінансові апетити:

"Мені б хотілося повернутися до Ювентуса. Я б ніколи звідти не пішов. Говорили, що я вимагав багато грошей, але правда в іншому: мені взагалі не пропонували продовжити контракт. Крістіано Джунтолі та Тьяго Мотта просто сказали: "Феде, ти нам не потрібен, шукай собі команду". Я ніколи не говорив про гроші з Юве і ніколи не буду. Цей клуб назавжди в моєму серці".

Також Федеріко прокоментував переговори щодо можливого повернення в Турин, які зірвалися цього року, і висловив жаль з приводу безкоштовного відходу Душана Влаховіча, назвавши його одним із найкращих форвардів світу.

Окремою темою стала критика на адресу гравця через його відсутність у березневих стикових матчах, за підсумками яких Італія знову не кваліфікувалася на Чемпіонат світу:

"Дженнаро Гаттузо вже сказав правду. Я приїхав до Коверчано з фізичними проблемами, і після консультації з лікарями мене відправили додому. Я навіть не міг дивитися серію пенальті, так сильно переживав.

Єдиним моїм болем було бачити Італію поза Мундіалем. Люди іноді забувають, що я також перемагав з цією збірною. Моя ціль — повернутися і бути головною дійовою особою, але для цього мені потрібно грати щонайменше тисячу хвилин за сезон у клубі".

Можливе повернення до Серії А та чутки на трансферному ринку К'єза зазначив, що відкритий до будь-яких пропозицій, аби тільки мати стабільну ігрову практику. Він навіть не виключив варіант із Комо, високо оцінивши роботу Сеска Фабрегаса.

Крім того, італієць поділився інсайдами щодо своїх одноклубників по Ліверпулю:

Мохамед Салах: К'єза розповів про зворушливе прощання єгиптянина з клубом, зазначивши, що менталітетом і жагою до перемог Салах дуже нагадує йому Кріштіану Роналду.

Кертіс Джонс: За словами Федеріко, півзахисник, яким цікавиться міланський Інтер, вже розпитував його про життя в Італії.

Аліссон: Незважаючи на чутки про інтерес з боку Ювентуса, К'єза вважає, що бразильський голкіпер залишиться в Англії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Андоні Іраола очолив Ліверпуль.