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Команда Дмитра Михайленка обіграла однолітків із Туреччини.

Юнацька збірна України U-18 на переможній ноті завершила міжнародний турнір у Хорватії.

У заключному матчі команда Дмитра Михайленка обіграла збірну Туреччини з рахунком 1:0. Автором єдиного гола став Іван Багрій.

Для "синьо-жовтих" це була перша перемога на турнірі після нічийних результатів із Фінляндією (0:0) та Норвегією (1:1).

Раніше юнацька збірна України вийшла у фінальну частину Євро-2026, де зіграє проти Італії, Хорватії та Сербії.

Туреччина U-18 — Україна U-18 0:1

Гол: Багрій, 28.

Туреччина (стартовий склад): Йлмаз, Кетахте, Узтюрк, Башар, Куртал, Айлдіз, Ібік (к), Думан, Еркан, Хамамоглу, Алі Шрірін.

Україна: Баглай, Калюжний (Залипка, 72), Оніщук (Костюк, 81), Шерстюк, Кут’я (Мельник, 45), Петровський (Густей, 46), Сухонос, Глют (Зубрій, 65), Джурабаєв, Багрій (Боднар, 72), Меньшиков.