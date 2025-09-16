Іспанець радий приєднатися до Мельбурн Вікторі.
Хуан Мата, ФК Мельбурн Вікторі
16 вересня 2025, 11:26
Колишній півзахисник національної збірної Іспанії, Манчестер Юнайтед та лондонського Челсі Хуан Мата поділився думками про перехід до австралійського Мельбурн Вікторі. Його попереднім місцем роботи був Вестерн Сідней.
"Я радий цьому переходу та шансу стати частиною одного з найбільших клубів ліги. У мене все ще є мотивація, хочу вигравати кубки з командою", — цитує слова 37-річного іспанського вінгера прес-служба клубу.
У складі Вестерн Сідней Мата взяв участь у 23 поєдинках чемпіонату Австралії, відзначившись одним голом і трьома асистами.