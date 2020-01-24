Англия

Со следующего сезона на футболках Челси будет красоваться реклама компании Three.

Челси подписал спонсорский контракт с компанией Three, занимающейся мобильной связью и интернетом — сообщил официальный сайт клуба.

Со следующего сезона логотип Three заменит на футболках Челси рекламу производителя автопокрышек Yokohama.

Изначально срок соглашения рассчитан на три года, но стороны надеются на более продолжительное сотрудничество. Стоимость сделки составляет 40 миллионов фунтов в год.

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