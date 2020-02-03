Англия

Испанскому специалисту явно было о чем поговорить со своими игроками.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может быть оштрафован за опоздание на пресс-конференцию. Испанец 45 минут не выходил из раздевалки своей команды, сообщает журналист Manchester Evening News Стюарт Бреннан.

Инцидент произошел после вчерашней игры с Тоттенхэмом (0:2). "Горожане" потерпели уже шестое поражение в Премьер-лиге, повторив свой антирекорд при Хосепе Гвардиоле.

Комментируя матч, Гвардиола отметил, что ключевым моментом стало удаление Александра Зинченко во втором тайме. Украинец получил в первом тайме желтую карточку за участие в потасовке, а во втором сорвал контратаку Тоттенхэма.